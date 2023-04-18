تحديد موعد ومدة عطلة عيد الفطر في العراق - عاجل

حدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موعد ومدة عطلة عيد الفطر المبارك.



وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وجّه بأن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان ولغاية يوم الاثنين الموافق 24 نيسان".