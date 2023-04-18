تعطل قطار مصفى الدورة يغلق شارعا حيويا في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باغلاق شارع حيوي في بغداد بعد تعطل قطار يحمل المشتقات النفطية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لأكثر من ساعتين اغلق مدخل شارع ابو الطيارة في الدورة جنوبي بغداد بسبب تعطل قطار متوجه الى مصفى الدورة".