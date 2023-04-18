اعتبارا من يوم غد.. شرطة الديوانية تقرر منع سير الدراجات النارية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة قررت خلال المؤتمر الأمني، في قيادة شرطة المحافظة والذي حضره محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا ميثم الشهد وقائد شرطة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية، منع سير الدراجات النارية في المحافظة اعتبار من يوم غدا الأربعاء المصادف ١٩ / ٤ / ٢٠٢٣ الساعة السابعة مساء".وأضافت، ان " قرار المنع سيستمر طيلة ايام عيد الفطر المبارك ".