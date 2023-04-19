بغداد.. سائق "سيارة" يفقد سيطرته ويتسبب بوفاة صاحب دراجة هوائية



السومرية نيوز – محليات



تسبب سائق مركبة (سيارة)، اليوم الأربعاء، بوفاة صاحب دراجة هوائية بعد فقدانه السيطرة على مركبته، بجانب طريق جسر الطابقين في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "صاحب دراجة هوائية كان يسير على جانب طريق جسر الطابقين لقي حتفه، نتيجة حادث سير".



وأضاف المصدر، أن "سائق مركبة هو من تسبب بوفاة صاحب الدراجة الهوائية نتيجة فقدانه السيطرة عليها نتيجة السرعة".

يشار إلى أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، تعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.