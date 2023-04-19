أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال أيام عيد الفطر

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أقسامها الغربية تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مع فرصة لزخات مطر خفيفة متفرقة يتحول تدريجياً الى غائم جزئي ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار متوسطة تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية وتنخفض قليلاً في أقسامها الغربية".وأوضح أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع زخات مطر خفيفة متفرقة وتكون متوسطة ليلاً وتكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار متوسطة الشدة ليلاً تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع زخات مطر خفيفة متفرقة ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مع زخات مطر خفيفة ليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر خفيفة ليلاً تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".