الديوانية تمنع سير الدرَّاجات النارية خلال أيام العيد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا في محافظة الديوانية قررت خلال المؤتمر الأمني الذي عقد في قيادة شرطة المحافظة بحضور محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا ميثم الشهد وقائد شرطة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية، منع سير الدراجات النارية خلال أيام العيد".وأضاف، أن "منع سير الدرَّاجات سيكون ابتداءً من اليوم الساعة السابعة مساءً ويستمر طيلة أيام العيد".