خلافات عشائرية تتسبب بمقتل "شيخ عشيرة" في ذي قار

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين هاجموا منزل شيخ عشيرة العتاب (جميل الحاتم) ضمن قضاء النصر في ذي قار".وأضاف، ان "الحادث أدى لمقتله واصابة ابنه بجروح خطيرة".وبين أن "المعلومات الواردة تبين أن سبب الحادث يعود لخلافات عشائرية".