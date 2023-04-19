التربية تصادق على تثبيت محاضري ديالى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري ديالى على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".وأضاف، ان "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ديالى بلغ ٣٠٨٦٠ مثبتاً على الملاك الدائم".