رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف يقدم استقالته من منصبه

وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل دحام في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف قدم استقالته من رئاسة المجلس وانهاء عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لما ارتأته من ظروف حالت بينه وبين إتمام عمله في المفوضية".نص البيان ادناه: