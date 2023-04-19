نقابة الصحفيين تبحث مع الداخلية توفير الحماية اللازمة للعمل الصحفي

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، أن اللامي كان في ضيافة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، إذ "جرى خلال اللقاء بحث اجراءات تسهيل دخول الصحفيين العرب والاجانب لحضور احتفاليات العيد الوطني للصحافة العراقية وكذلك حضور اجتماعات الامانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب التي ستعقد في بغداد اواسط حزيران المقبل".كما تم بحث "تسهيل حصول الصحفيين على جوازات السفر بكل يسر وسهولة فضلاً عن توفير الحماية والبيئة اللازمة للعمل الصحفي".واعلن الشمري، وفق البيان، عن "استعداد الوزارة للتعاون مع نقابة الصحفيين في تنفيذ برامجها وانشطتها الاعلامية التي تصب في خدمة العراق".من جانبه عبر اللامي عن "اعجابه بالجهود الكبيرة التي تنهض بها وزارة الداخلية لبسط الامن والاستقرار مثمناً التعاون الذي اعلنه وزير الداخلية ودعمه لنقابة الصحفيين والاسرة الصحفية".