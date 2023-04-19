منقوشة بكتابة مسمارية.. العثور على خمس قطع اثرية في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية العثور على القطع تمت من خلال جولة ميدانية على الموقع الأثري نفذتها مفارز قسم شرطة الآثار والتراث وشرطة حماية المشروع ومفتشية آثار بابل".وأضافت انه "تم تسليم القطع الى الجهة المختصة بغيه نقلها الى المتحف الوطني العراقي".