وأظهر المقطع، الذي تم تصويره من قبل رجل المرور نفسه، اعتداء امرأة صاحبة سيارة برفقة شقيقها ، وهي تعتدي وتتجاوز لفظيا وبالضرب على رجل المرور، وهو برتبة (ملازم) في مديرية المرور العامة.وحاولت المرأة الاعتداء على رجل المرور بـ "البلوك" وتمزيق الدفتر الخاص بالملازم.