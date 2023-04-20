عودة الامطار.. تعرف على طقس العراق خلال أيام عيد الفطر

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبين أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في بعض الأماكن، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في اماكن متفرقة بجميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".