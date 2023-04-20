المبادرة الوطنية لدعم الطاقة.. البيئة تكشف تفاصيلها وأهدافها

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير البيئة نزار ئاميدي ترأس اجتماعا مع الفريق الرئيسي للمبادرة الوطنية الذي عقد في مقر الوزارة بحضور رئيس المبادرة الوطنية الوكيل الفني جاسم الفلاحي ومقررية المبادرة شيماء مظهر وممثلي عن وزارات الكهرباء والعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدراء العامين والمستشارين في الجهات المختصة".وبحسب البيان، بين وزير البيئة ان "الهدف من إطلاق المبادرة الوطنية هو من اجل دعم استدامة الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك من جانب وكفاءة الاستهلاك من جانب اخر والمساهمة في تلبية متطلبات العراق باتفاقية الإطار الخاصة بالمناخ وتقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة كذلك استدامة كفاءة الطاقة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة".من جانبه أكد رئيس المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الوكيل الفني في وزارة البيئة جاسم الفلاحي ان "المبادرة تهدف الى اعداد واعتماد خطة خمسية رئيسية تمثل الإطار العام للمبادرة وخطط تنفيذية لمحاورها، فضلا عن اعداد واعتماد خطط سنوية لجميع الوزارات والهيئات والمحافظات وخطط عدد من اللجان النيابية بواقع يزيد عن 88 خطة سنوية"، موضحا ان "تحقيق متطلبات المبادرة يكون من خلال خفض الضائعات وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة بمقدار ٧٥٠٠ ميكا واط اعتبارا من ٢٠٢٣-٢٠٣٠"، لافتا الى ان "من اهداف المبادرة الوطنية خفض انبعاثات غاز co2 بنسبة ١-٢ بالجهد الوطني و١٥٪ بالدعم الدولي ".وتابع الفلاحي ان "المبادرة تهدف الى نشر الثقافة والتوعية بين الموظفين والطلبة في مجال استدامة الطاقة والبيئة والشروع بزراعة مليون شتلة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في عموم العراق".