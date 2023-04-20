المبادرة الوطنية لدعم الطاقة.. البيئة تكشف تفاصيلها وأهدافها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ذكر العراق وإيران.. بايدن يتلعثم مرة جديدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453786-638175837828257639.jpeg
المبادرة الوطنية لدعم الطاقة.. البيئة تكشف تفاصيلها وأهدافها
محليات
2023-04-20 | 06:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
371 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
عدّت وزارة البيئة، المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات احدى المهام الوطنية الداعمة للجهد الحكومي ومواجهة اثار التغير المناخي واستخدام الطاقات المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الاخضر المستدام.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير البيئة نزار ئاميدي ترأس اجتماعا مع الفريق الرئيسي للمبادرة الوطنية الذي عقد في مقر الوزارة بحضور رئيس المبادرة الوطنية الوكيل الفني جاسم الفلاحي ومقررية المبادرة شيماء مظهر وممثلي عن وزارات الكهرباء والعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدراء العامين والمستشارين في الجهات المختصة".
وبحسب البيان، بين وزير البيئة ان "الهدف من إطلاق المبادرة الوطنية هو من اجل دعم استدامة الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك من جانب وكفاءة الاستهلاك من جانب اخر والمساهمة في تلبية متطلبات العراق باتفاقية الإطار الخاصة بالمناخ وتقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة كذلك استدامة كفاءة الطاقة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة".
من جانبه أكد رئيس المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الوكيل الفني في وزارة البيئة جاسم الفلاحي ان "المبادرة تهدف الى اعداد واعتماد خطة خمسية رئيسية تمثل الإطار العام للمبادرة وخطط تنفيذية لمحاورها، فضلا عن اعداد واعتماد خطط سنوية لجميع الوزارات والهيئات والمحافظات وخطط عدد من اللجان النيابية بواقع يزيد عن 88 خطة سنوية"، موضحا ان "تحقيق متطلبات المبادرة يكون من خلال خفض الضائعات وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة بمقدار ٧٥٠٠ ميكا واط اعتبارا من ٢٠٢٣-٢٠٣٠"، لافتا الى ان "من اهداف المبادرة الوطنية خفض انبعاثات غاز co2 بنسبة ١-٢ بالجهد الوطني و١٥٪ بالدعم الدولي ".
وتابع الفلاحي ان "المبادرة تهدف الى نشر الثقافة والتوعية بين الموظفين والطلبة في مجال استدامة الطاقة والبيئة والشروع بزراعة مليون شتلة من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في عموم العراق".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر رسمياً
دوليات
33.92%
03:45 | 2023-04-19
السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر رسمياً
03:45 | 2023-04-19
مركز الفلك يحسم جدلية رؤية هلال العيد بالعين المجردة يوم غد الخميس
دوليات
24.89%
07:00 | 2023-04-19
مركز الفلك يحسم جدلية رؤية هلال العيد بالعين المجردة يوم غد الخميس
07:00 | 2023-04-19
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم - عاجل
سياسة
21.95%
12:30 | 2023-04-18
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم - عاجل
12:30 | 2023-04-18
محدداً أول أيام عيد الفطر 2023.. فلكي سعودي: رؤية هلال شوال غير ممكنة اليوم
دوليات
19.24%
02:44 | 2023-04-20
محدداً أول أيام عيد الفطر 2023.. فلكي سعودي: رؤية هلال شوال غير ممكنة اليوم
02:44 | 2023-04-20
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
جولة رمضانية
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
حديث رمضان 2023
مناجاة الله سبحانه وتعالى - الحلقة ٢٨
11:40 | 2023-04-19
حديث رمضان 2023
مناجاة الله سبحانه وتعالى - الحلقة ٢٨
11:40 | 2023-04-19
ناس برمضان
التحضيرات للعيد بشارع العلاوي - الحلقة ٢٨ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-19
ناس برمضان
التحضيرات للعيد بشارع العلاوي - الحلقة ٢٨ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-19
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
جولة رمضانية
مقاهي ورواد كافيهات الكرك في إسطنبول - الحلقة ٢٤ | رمضان 2023
16:00 | 2023-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-19
حديث رمضان 2023
مناجاة الله سبحانه وتعالى - الحلقة ٢٨
11:40 | 2023-04-19
حديث رمضان 2023
مناجاة الله سبحانه وتعالى - الحلقة ٢٨
11:40 | 2023-04-19
ناس برمضان
التحضيرات للعيد بشارع العلاوي - الحلقة ٢٨ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-19
ناس برمضان
التحضيرات للعيد بشارع العلاوي - الحلقة ٢٨ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-19
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يعود الصدر للعملية السياسية من بوابة رفض التطبيع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.