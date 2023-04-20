الرشيد يباشر اليوم برفع الوجبة الاولى من السلف الالكترونية

وقالت العلاقات العامة والاعلام بالمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشر مصرف الرشيد اليوم الخميس الموافق ٢٠ نيسان برفع الوجبة الاولى من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود وسيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعا".وحذر المصرف الراغبين بالتقديم "من التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف "، مؤكدا ان "التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد ".