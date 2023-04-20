"المطب الحديدي" يتسبب بحادث مروري على جسر الجادرية (فيديو)

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، على جسر الجادرية وسط بغداد بسبب "المطب الحديدي" ما أدى الى انقلاب عجلة مدنية.

وقال مراسل السومرية: ان "المطب الحديدي" تسبب في انقلاب عجلة مدنية على جسر الجادرية وسط بغداد".



وأضاف: "سائق العجلة تعرض لإصابات نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج".



يذكر ان "المطب الحديدي" تسبب في حوادث مرورية عديدة.