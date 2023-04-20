إيران تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت إيران رسمياً، أن الجمعة هو متمم شهر رمضان المبارك، ويوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن الجمعة يعد مكملا لشهر رمضان المبارك ويوم السبت أول شوال وأول أيام عيد الفطر.





وأعلنت دول عدة بينها عربية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.