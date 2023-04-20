إخماد حريق في مخزن وسط كربلاء

اخمد الدفاع المدني في كربلاء، الخميس، حادث حريق وسط المدينة القديمة.

وقال مراسل السومرية نيوز في المحافظة، إن الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مخزن السكائر في سوق الدهان وسط المدينة القديمة. وأضاف المراسل أن خسائر الحريق هي مادية فقط.