رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الفطر

وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "مع إطلالة عيد الفطر المبارك، أحر التهاني لجميع العراقيين وجميع المسلمين".وأضاف، "كل عام وبلدنا وشعبنا بجميع أطيافه ينعم بالسلام والازدهار. أعاده الله باليمن والخير والبركات وبترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن".