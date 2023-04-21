الرافدين يحدد فروعه المفتوحة خلال عطلة العيد

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تماشيا مع إجراءات الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، باشر مصرف الرافدين بفتح ابوابه بدءا من يوم امس الخميس على ان يستمر ايام الجمعة والسبت وحتى ايام عطلة العيد".وأضاف البيان، أنه "قد تم تحديد بعض الفروع في بغداد والمحافظات والتي لها ارتباط بعملية صرف الرواتب بالتواجد وفتح ابوابها وذلك لاستكمال توزيع رواتب الموظفين ومستحقات اصحاب المنافذ واستلام ريع المنتجات النفطية".أدناه أسماء الفروع المتواجدة طيلة أيام عطلة العيد، وهي:فروع بغداد- الزوية – العلوية – وزارة العمل – الوزيريةفروع ديالى- الفاروق – بعقوبةفروع الانبار- الفلوجة – الخالديةالمنطقة الوسطى- بابل – الجسر – النجف – حي الأمير الشهداء – العباس – عين التمر – القادسية – المثنى – قرطبة – المشروع – الحي – الجانب الأيمن – زرباطيةالمنطقة الشمالية- فرع المنتجات النفطية – فرع بيجي – تلعفر – الحمدانيةالمنطقة الجنوبية- البصرة – المعقل – اور – الهادي