بالصور.. كورنيش ابو نؤاس بحلة جديدة

هكذا يبدو كورنيش وحدائق ابو نؤاس بحلتها الجديدة بعد تقدم العمل في أعمال التأهيل والتطوير لتصبح اول واجهة مائية نموذجية بطول 2.5 كيلومتر في العاصمة بغداد وأجمل كورنيش في العراق.