اصابة شخصين بنزاع عشائري جنوب شرقي بغداد

افاد مصدر أمنى، اليوم السبت، بإصابة شخصين نتيجة نزاع عشائري جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد".

واضاف، أنه "نتج عن المشاجرة اصابة شخصين من طرفي النزاع بجروح مختلفة".

