بحوزته "غرام مخدرات".. اعتقال متهم جنوب بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن اعتقال متهم بحوزته "غرام مخدرات" جنوب المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفارز سيطرة حلة - قادسية، استطاعت من خلال اجراءاتها الامنية المشتركة عند أحد المداخل الرئيسة جنوب المحافظة، القاء القبض على متهم بحوزته حوالي (١ غرام) من المخدرات نوع كريستال ميث".

وأشارت القيادة في بيانها إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم المتهم اصولياً الى الجهة المختصة".