مصرع ثلاثة جنود بحادث سير في الانبار

أفاد مصدر أمني، السبت، بمصرع ثلاثة جنود بحادث سير في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع لجنود تابعين للفرقة الخامسة الجيش العراقي على الطريق 160 في الانبار". وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن وفاة ثلاثة جنود وجرح آخر".