قرار قضائي باعتقال افراد سيطرة اعتدوا على طبيبة في حمرين

كشفت وزارة الصحة، السبت، عن اصدار قرار قضائي باعتقال افراد سيطرة اعتدوا على طبيبة في منطقة حمرين.

وقالت الوزارة في بيان، "الحاقا بحادثة الاعتداء على طبيبة منتسبة في دائرة صحة ديالى، بعد التواصل مع قيادة الشرطة في المحافظة والجهات الأمنية المعنية تم اصدار قرار قضائي باعتقال افراد السيطرة لاجراء التحقيق اصوليا ومحاسبة المعتدين".

واعربت الوزارة عن شكرها لـ"القضاء وقيادة الشرطة والجهات الامنية لاستجابتهم وسرعة الاجراء بحق من قام بهذا الاعتداء".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انباءً عن تعرض طبيبة للاعتداء قرب سيطرة في منطقة حمرين.