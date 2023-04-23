النزاهة: خطوطنا الساخنة ستكون مفتوحة أمام شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

الهيئة، وفي معرض حديثها عن نوافذ الإبلاغ، أهابت في بيان ورد للسومرية نيوز، بالمواطنين الكرام التعاون معها في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، سواء ما يتعلق بالرشى والمساومة والابتزاز، أو الاختلاس وهدر المال العام وتجاوز الصلاحيَّات ومخالفة الواجبات الوظيفيَّة وغيرها، وذلك بالاتصال بقسم الشكاوى في دائرة التحقيقات فيها عبر الرقم المجاني (١٥٤)، إذ ستتم إجابة المبلغين حسب محافظاتهم عبر مديرية أو مكتب تحقيق الهيئة في تلك المحافظة، أو الدفع المسبق بالرقم (07718888854)، فضلاً عن البريد الإلكتروني (hotline@nazaha.iq).وتابعت أن "دائرة الوقاية فيها تستقبل بلاغات المواطنين عن حالات تضخم الأموال والكسب غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي عبر الخط الساخن (07800701653)"، مشيرة إلى أن "نوافذ الإبلاغ الأخرى عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع هي البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq)، وصفحة (من أين لك هذا) في الموقع الرسمي للهيئة".ونبهت الهيئة إلى أن "الأرقام المخصصة للإبلاغ عن جرائم الفساد المختلفة وحالات تضخم الأموال والكسب غبر المشروع ستكون فعالة على مدار اليوم، مشيدة بتعاون المواطنين معها في الإبلاغ الذي أفضى إلى تنفيذ عمليَّات نوعيَّة وإحصائيَّة غير مسبوقة خلال آذار الماضي، إذ تم تنفيذ (٢٢٣) عملية ضُبِطَ خلالها (١٣٤) متهماً".