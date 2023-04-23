مشاهد من الأمطار الغزيرة في الديوانية

السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظة الديوانية، اليوم الاحد 23 أبريل/نيسان 2023، امطاراً غزيرة متفرقة في مناطق مختلفة.



ووثقت عدسة السومرية نيوز، لحظات من هطول الامطار في عدد من مناطق المحافظة.