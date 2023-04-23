النجف.. إنقاذ نزلاء إيرانيين من حريق في فندق

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرقها أنقذت عدداً من النزلاء إيرانيين الجنسية وأخمدت حريقاً اندلع داخل فندق (زهرة النجف) الواقع بمركز المدينة القديمة بمحافظة النجف، بسبب تماس كهربائي".وأشارت إلى "عدم تسجيل خسائر بشرية".