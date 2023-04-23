بأجواء عائلية.. كورنيش شط العرب يستقبل السائحين بذكريات "خليجي 25" (صور وفيديو)

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية، مساء اليوم الاحد 23 أبريل/ نيسان 2023، أجواء عيد الفطر في محافظة البصرة وكورنيش شط العرب.



وتظهر المشاهد، تدفق اعداد كبيرة من العوائل العراقية للاستمتاع بالأجواء خلال عيد الفطر 2023، مستذكرين بطولة "خليجي 25 والتي توج بها العراق.



الصور ادناه: