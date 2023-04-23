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السومرية تتقصى حول مقتل مواطن عراقي في السودان.. شقيقه يوضح التفاصيل كاملةً
محليات
2023-04-23 | 14:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
المصدر:
السومرية نيوز
6,303 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاحد 23 أبريل/ نيسان 2023، مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مواطنا عراقيا قتل نتيجة الأحداث التي تشهدها السودان".
وبشأن المواطن العراقي، أفاد مراسل السومرية ان "الشاب محمد ياسين رجا من اهالي صلاح الدين لقي مصرعه بعد ان اصيب بطلقة طائشة اثناء خروجه من المنزل شمال السودان برفقة عائلته". كما أشار الى ان "الضحية محمد يقيم منذ سنوات عدة في السودان".
*شقيقه يوضح
وأوضح وائل شقيق الشاب المقتول في السودان، ان "أخيه توجهه مع أفراد عائلته للتسوق بعد إعلان هدنة لكن حصل اشتباك سقط على إثرها في سيارته مقتولاً"، مشيرا الى انه "بقي في سياراته مقتولاً لليوم الثاني".
وقال وائل في حديث للسومرية نيوز، ان "زوجة شقيقه وأطفاله نجوا من الحادث، حيث تم نقلهم لمحافظة أخرى في السودان، كما تم دفن شقيقه فيها"، لافتا الى ان "عائلة شقيقه والعديد من أقاربه في السودان استقروا بمحافظة أخرى تتسم بالهدوء والاستقرار".
كما أكدت مصادر محلية للسومرية نيوز، ان "الضحية محمد وهو ابن اخ ميسر رجا شلاح وزير الصناعة الاسبق في النظام البائد (نظام صدام حسين)، وكذلك ابن اخ الفريق الركن حامد رجا شلح قائد القوة الجوية حتى عام 2003 في النظام السابق".
ووجهت الحكومة العراقية مؤخراً، بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبو ظبي، لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان.
ودعت وزارة الخارجية العراقية، "الجالية العراقية في الخرطوم إلى التسجيل الفوري للعودة للعراق، عبر التواصل على أرقام السفارة هناك"، لافتة: "إننا نعمل على تحقيق استجابة عاجلة جداً لسلامة جاليتنا التي تعتبر أولوية قصوى".
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان، فيما أشار إلى تواصل الجهود لإجلاء الأعداد المتبقية.
وقال الصحاف إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم"، مبيناً أن "ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين".
وأضاف: "نواصل جهودنا المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية"، لافتاً: "إننا نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".
وذكر أنه "تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك".
يذكر أنه ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.
المحرر:
كرار جاسم
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