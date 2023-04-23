مصرع 3 أشخاص نتيجة حادث سير على طريق بغداد كركوك

وقال المراسل، ان "3 أشخاص لقوا مصرعهم واصابة اخرين إثر حادث سير مروع حصل مُقابل ناحية سليمان بيك على طريق بغداد كركوك".وأضاف، ان "المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".ويتصدر طريق بغداد – كركوك أو ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.