بغداد.. رجل يضرب رأس ابنه بوعاء زجاجي وقطعة خشب تنهي حياة عامل

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شجاراً حدث بين رجل وابنه فتجاوز الابن لفظياً على والده فرد عليه بضربة بواسطة وعاء زجاجي على رأسه ما أسفر عن إصابته بجروح في قضاء أبو غريب شمالي بغداد".وأضاف، أن "قطعة من الخشب سقطت من مرتفع على عامل في حي البساتين في منطقة الشعب شمالي بغداد فتوفي على الفور".