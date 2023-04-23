مصرع طالبة واصابة امرأة بكسور إثر حادث سير في المنصور ببغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً لقيت مصرعها مع إصابة امرأة بكسور إثر حادث سير ضمن شارع ١٤ رمضان في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد"، مضيفا ان "السائق كان يقود بسرعة عالية".وأضاف ان "القوات الأمنية قامت بمطاردة السائق الذي يبلغ من العمر 19 عاماً والذي حاول الفرار وتم اعتقاله".