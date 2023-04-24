إصابة ثلاثة اشخاص بانفجار "صهريج" في السليمانية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صهريجاً محملاً بالوقود، انفجر ضمن منطقة كلار في محافظة السليمانية بإقليم كردستان".وأضاف المصدر، أن "انفجار الصهريج أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح"، مبينا أن "الجرحى في حالة خطرة".