تطورت إلى استخدام "القنابل".. مشاجرة تنتهي بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص ببغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الرمان اليدوي ضمن منطقة حي التأميم في جسر ديالى".وأضاف المصدر، أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين الاول من مواليد 1995 والثاني من مواليد 2000"، مشيرا الى "إصابة امرأة من مواليد 1985".