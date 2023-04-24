جريمة تهّز المثنى.. أخ يقتل شقيقته وزوجها ويطيح بقبضة الأمن

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل شقيقته وزوجها لأسباب مجهولة ضمن منطقة ال عبيد في السماوة".وأضاف، أن "قوة امنية تمكنت من القبض على الجاني قبل محاولته الفرار"، مبينا أن "الجانب يعمل منتسب في الشرطة".