مصرع طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق موصل بغداد



السومرية نيوز - محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير على طريق موصل بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلاً لقي مصرعه وأصيب امرأتين ورجل نتيجة حادث مروري بالقرب من مفرق الجرن على طريق موصل بغداد".

