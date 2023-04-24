مشاهد من العاصمة بغداد بعد هطول الأمطار

ووثقت عدسة السومرية نيوز، صوراً للاجواء الممطرة في بغداد، مع نهاية عيد الفطر المبارك.تشير توقعات طقس اليوم الاثنين، إلى "هطول متوقع للأمطار يمتاز بالغزارة احياناً مصحوباً بالبرق والرعد يشمل مدن اقليم كردستان كافة وصلاح الدين ونينوى ينتهي ليلا"، بحسب المتنبئ الجوي صادق عطية.وذكر عطية، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "كذلك ستتعرض العاصمة بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط لهطول خفيف متفرق للامطار الرعدية تنتهي ليلا عدا مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب بادية السماوة تستمر فيها فرص الامطار لغاية فجر غد".وتوقع أن "تنجلي السحب خلال ساعات مساء اليوم الاثنين من سماء الانبار ثم تتبعها خلال ساعات الليل مدن نينوى والعاصمة بغداد وصلاح الدين والفرات الاوسط ثم مدن شمال البلاد وكردستان خلال فجر غد الثلاثاء".وتابع: "ويستمر تواجد السحب في مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة وكذلك واسط خلال فجر وصباح الثلاثاء لتزول تماما خلال ساعات نهار غد".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد الثلاثاء.