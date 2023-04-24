برلماني يطالب بفصل وزارة الاعمار عن البلديات

وقال جميل في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نطالب بفصل وزارة الاعمار عن البلديات وتكليف وزير من الجنوب لادارتها".وأضاف: "سنطالب ايضاً، وزير الاعمار والاسكان عن كيفية استحصال الموافقات الرسمية للتعاقد مع شركة كار والتي تم قصفها من قبل دولة جارة بحجة تعاون صاحب الشركة المذكورة مع الكيان الصهيوني".