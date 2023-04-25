إجلاء ثلاثة عراقيين من السودان إلى السعودية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ثلاثة مواطنين عراقيين جرى اجلاءهم من السودان الى المملكة العربية السعودية".وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد بحث، أمس الإثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ⁧‫السودان.وقال حسين في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز: "بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان".وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية ⁧‫السعودية‬⁩ على الدعم لإجلاء عددٍ من ⁧‫العراقيين‬⁩ من السودان".واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى ‫دمشق".