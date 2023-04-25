الكمارك تضبط 6 شاحنات مخالفة للشروط في المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، تمكنت من ضبط (6) شاحنات مخالفة تحمل (رافعة شوكية، مضخة سمنت، سيارات قوة محرك، حوض خباطة، دعامات) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة" .وأضاف أن "عمليات الضبط جاءت تنفيذاً لخطة الهيئة للحد من عمليات التهريب في جميع المناطق الكمركية"، مؤكداً أن "العملية تمت بإسناد من شرطة الجمارك".