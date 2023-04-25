الصحة تعلن نجاح خطة الإسناد الطبي بعيد الفطر

وذكر الحسناوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزارة اعدت خطة اسناد طبي خاصة بعيد الفطر المبارك في عموم البلاد لتقديم الخدمة الصحية في عموم المؤسسات الصحية شملت تهيئة ردهات الطوارئ في المستشفيات وزيارة الكوادر الخافرة وتهيئة عجلات الاسعاف والكوادر المتخصصة".وأضاف أن "الكوادر في المؤسسات الصحية تمكنت خلال خطة العيد من تقديم الخدمات الصحية وانقاذ عشرات الحالات الطارئة التي وردت واجراء عمليات طارئة وغيرها"، مثمناً "دور الكوادر وجهودهم في تقديم الخدمات الصحية طيلة فترة العيد".