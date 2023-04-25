اندلاع حريق بنادي ليلي في الكرادة

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق بنادي ليلي في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع داخل نادي ليلي في منطقة الكرادة ببغداد".