نداء عاجل للجالية العراقية في السودان.. تجمعوا بهذا المكان

وقال الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيو، انه "تنفيذاً لرحلة الإجلاء المُقرَّرة، ندعو أبناء الجالية العراقيَّة في السودان، إلى التجمُّع في منطقة (المنشية) الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".واضاف، ان "موعد انطلاق حافلات النقل ستكون في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".وتابع، "نهيبُ بأبناء جاليتنا، الالتزام بالحيطة والحذر أثناء انتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد".ونوه، لمن أرادَ مزيداً من المعلومات، الاتصال على الأرقام في أدناه:009647700630600/وتساب090540540209956385650960075019وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان.