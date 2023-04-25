من يخت رئاسي لصدام إلى سفينة أبحاث.. عدسة السومرية تتجول داخل "نسيم البصرة"



السومرية نيوز – محليات



على الرغم من مرور عشرين عاماً على سقوط نظام صدام حسين، ألا أن "يخت نسيم البصرة" لا يزال حاضراً جنوبي العراق، بل تطور ليصبح مكاناً سياحياً في محافظة البصرة، وبدخولية تقدر بثلاثة الاف دينار عراقي (أقل من دولاين)، بحسب مراسل السومرية.

عدسة السومرية تجولت داخل يخت صدام حسين الذي تحوّل الى سفينة أبحاث علمية تابعة لمركز علوم البحار (جامعة البصرة)، على أحد أرصفة شط العرب، ملتقى نهري دجلة والفرات، وأصابته غارات شنتها طائرات أميركية في عام 2003، وبات هذا اليخت، مفتوحاً أمام الزوار منذ كانون الثاني 2023.

أُنشى اليخت تلبية لرغبة صدام الشخصية عام 1980، ويعتبر الأعلى ثمنًا بين اليخوت البحثية حول العالم، ويبلغ طوله 82 مترا، ويضم أربعة طوابق، ومجموعة من الأثاث المذهب والماهوجني، وغرفة نوم وسرير مع منفذ للنجاة، وملحق به اثنين من الزوارق الصغيرة، بحسب تقارير صحفية.



ويتّسع اليخت، لنحو 30 راكباً ولطاقم من 35 شخصاً، يضمّ اليخت 13 غرفة، وثلاث قاعات للاجتماعات، ومهبطاً للمروحيات، فيه كذلك ممر سري يقود نحو غواصة، يسمح بالفرار في حال وقوع خطر، كما دوّن على لوحة معلومات.



خشية من عمليات انتقامية خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، قام صدام حسين، بتسليم اليخت للعائلة المالكة في السعودية، قبل أن ينتهي المطاف باليخت في الأردن.



في عام 2008، أصبح المركب الذي كان راسياً في نيس، في قلب معركة قضائية، إذ طالبت السلطات العراقية بملكيته بعد عرضه للبيع في مقابل 35 مليون دولار من قبل شركة مركزها في جزر كايمان.



وكان اليخت راسياً في مياه الخليج، وقبل الغزو الأميركي، نقل صدام اليخت إلى مياه شط العرب لكي يقوم بحمايته من ضربات الطائرات الأميركية.