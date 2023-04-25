إخماد حريق اندلع داخل ناد ليلي وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع داخل ناد ليلي، وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل ناد ليلي ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة".



وأضاف البيان، أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات".

