بالصور.. إغلاق فندق ايل للسقوط قرب ضريح الإمام العباس (ع)

أغلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مبنى فندق ايل للسقوط، قرب ضريح الإمام العباس (ع) في محافظة كربلاء.

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها أغلقت مبنى فندق ايل للسقوط قرب ضريح الإمام العباس عليه السلام ووضعت الأشرطة التحذيرية لمنع اقتراب الزائرين منه في محافظة كربلاء المقدسة".



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