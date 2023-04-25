بالصور.. إعادة فتح مرقد السيد الصدر ونجليه في النجف

وقال مراسل السومرية نيوز، انه "بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تم إعادة فتح مرقد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه امام الزائرين فجر هذا اليوم".وكان الصدر قد قرر، يوم 14/4/2023، تجميد التيار الصدري أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و(براني السيد الشهيد) لمدة لا تقل عن سنة.وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "أن أكون مصلحاً للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح "التيار الصدري" فهذه خطيئة".وأضاف: "وأن أستمر في قيادة "التيار الصدري" وفيه "أهل القضية" وبعض من "الفاسدين" وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل".وأكمل الصدر: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لمدة لا تقل عن سنة".. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولاً وأمام والدي ثانياً".وتابع، "كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد عيد الفطر.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منًا. فوالله قد سئمتهم وسئموني".