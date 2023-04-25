للمطالبة بتوزيع الأراضي.. عشرات الضباط يعتصمون امام بلدية الديوانية ( صور)

نظم عشرات الضباط في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وقفة اعتصام امام بلدية الديوانية للمطالبة بتوزيع الأراضي.

وقال مراسلنا في الديوانية، ان "العشرات من ضباط وزارة الداخلية نظموا اعتصام امام بلدية الديوانية للمطالبة بتوزيع الاراضي السكنية وعدم تأخيرها". ادناه الصور: