مكافحة المخدرات تعلن اعتقال ثلاثة من "أخطر" التجار احدهم في لبنان

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة من "أخطر" تجار المخدرات احدهم في لبنان.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم ضبط 17 كيلو من المواد المخدرة والقبض على ثلاثة من أخطر تجار المخدرات احدهم تم القبض عليه في لبنان".

وأوضحت المديرية في بيانها أنه "من خلال توجيهات وزير الداخلية بأهمية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومتابعة المتاجرين بالحبوب المخدرة، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ١٧ كغم من المواد المخدرة منها ١٦ كغم حشيشة في الانبار و١ كغم كرستال في حي الوحدة ببغداد، كما القت القبض على متهمين مهمين، وضبطت عجلتين تابعتين لهما".

وأضاف البيان أن "المديرية العامة للمخدرات تمكنت وبالتنسيق مع الجهات الامنية في لبنان من القاء القبض على المتهم ( ب. د. س) الذي يعد من اخطر ثلاثة متهمين لتجارة حبوب الكبتاكون المخدرة والتي تصنع في معامل خارج العراق".